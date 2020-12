Der Kreisbauernverband Daun beteiligt sich an einer Kundgebung am Dienstag in Koblenz. Das teilte der Verband auf SWR-Anfrage mit. Unter dem Motto „Wir machen weiter“ soll mit Plakaten auf Deutsch und Englisch für mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft geworben werden. Bauern hätten die Bevölkerung während des Corona-Lockdowns immer gut und ausreichend mit Lebensmitteln versorgt. Wer an der Kundgebung teilnehmen will, kann sich noch bis Montagmittag beim Kreisverband Daun melden, damit Fahrgemeinschaften gebildet werden können oder ein Bus gemietet werden kann. Anlass für die Kundgebung ist ein Treffen der EU-Agrarminister von Sonntag bis Dienstag in Koblenz.