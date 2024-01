Landkreis Trier-Saarburg sucht dringend Berufsbetreuer

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg sucht nach eigenen Angaben händeringend rechtliche Betreuer für Menschen mit Behinderung oder Krankheit.

In den kommenden zwei bis drei Jahren würden etwa 11 vollzeitbeschäftigte Berufsbetreuer fehlen, so die Kreisverwaltung. Auch in Birkenfeld und Bitburg-Prüm sei die Situation angespannt. Nach Angaben der Kreisverwaltung Trier-Saarburg sind viele Betreuer so stark ausgelastet, dass neue Fälle nur noch schwierig zu vermitteln sind. Außerdem würden viele Betreuer altersbedingt bald aufhören. Laut Kreisverwaltung verschärft sich die Situation auch, weil die familiären Bindungen abnehmen würden und die Gesellschaft immer älter werde. Dadurch steigt der Bedarf an Betreuungen. Allerdings würden auch die hohen Anforderungen an die Registrierung von Betreuern die Suche erschweren.

Rechtliche Betreuer helfen Menschen, die ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht allein regeln können, etwa weil sie psychisch krank oder geistig behindert, sucht- oder demenzerkrankt oder körperlich eingeschränkt sind. Wobei genau die rechtlichen Betreuer helfen, legt das Betreuungsgericht fest.