Mobile Impfteams an Schulen des Kreises Trier-Saarburg

Im Kreis Trier-Saarburg sind ab heute mobile Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes an Schulen unterwegs. Start ist an der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil, morgen folgt das dortige Gymnasium. Auch an Schulen in Saarburg und Schweich soll es die Angebote für Schüler ab 12 Jahren geben. Diese werden von den Schulen darüber informiert. Bei Schülern zwischen 12 und 15 Jahren sollen nicht nur die Schüler selbst einverstanden sein, sie müssten auch von mindestens einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.