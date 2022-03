per Mail teilen

Der Kreistag Birkenfeld hat Montagabend beschlossen weitere Luftreinigungsanlagen für Schulen anzuschaffen. Das teilte der Landkreis Birkenfeld auf SWR-Anfrage mit. Im Rahmen eines mehrjährigen Investitionsprogrammes sollen die Räume der Schulen im Kreis Birkenfeld mit stationären Luftreinigungsanlagen ausgestattet werden. Einen Antrag der Liste Unabhängiger Bürger, die den Erwerb von weiteren mobilen Luftreinigungsanlagen für Klassen mit Kindern unter 12 Jahren gefordert hatten, sei abgelehnt worden. Da in Schulen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch das Corona-Virus bestehe, unterstützt die Bundesregierung die Anschaffung von Luftreinigungsanlagen in Klassenzimmern. Nach Angaben des Umweltbundesamtes können stationäre Anlagen aber nicht nur Viren entfernen, sondern auch Frischluft zuführen. Auch eine Wärme- und Feuchterückgewinnung sei mit stationären Luftreinigungsanlagen möglich, was Heizkosten einsparen könnte.