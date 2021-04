per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigen im Kreis Birkenfeld wieder stark an. Die Inzidenzwerte liegen deutlich über der 100-Marke. Schuld sind wohl private Feiern über Ostern. Der Landrat reagiert jetzt.

Landrat Mathias Schneider (CDU) blickt mit Sorge auf die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Birkenfeld. Eigentlich sollten die verschärften Schutzmaßnahmen wie die nächtliche Ausgangssperre in der Nacht auslaufen. Doch der Landrat hat sie jetzt noch einmal verlängert, bis zum 25.April. Sie gilt von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens.

Strenge Maßnahmen gelten weiter

Hintergrund ist, dass der Kreis Birkenfeld weiterhin einen Inzidenzwert von über 100 aufweist. Der Landrat ist deshalb nach eigenen Angaben rechtlich verpflichtet die Ausgangssperre und die verschärften Regeln aufrecht zu erhalten. Auch Museen und Außengastronomie sowie Kosmetik-Massage und Tattoostudios bleiben damit weiterhin geschlossen.

Ostertreffen und Partys Grund für viele Neuinfektionen

Im Kreis seien in den vergangenen Tagen zahlreiche Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden, so die Kreisverwaltung. 90 Prozent aller neuen Fälle mache derzeit die britische Variante des Corona-Virus aus. Ein Teil der Neuinfektionen sei auf größere private Ostertreffen sowie unter anderem eine Garagenparty mit bis zu 20 Leuten zurückzuführen, so der Landrat im SWR-Interview.