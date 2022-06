ÖPNV: Kreis baut Busnetz um

per Mail teilen

Der Kreis Birkenfeld baut sein Busnetz zum 1. August um. Nach Angaben der Verwaltung wird es dann neue Abfahrtszeiten und Linien geben. Darunter eine neue stündliche Verbindung von Idar-Oberstein über den Erbeskopf nach Trier. Außerdem soll es zum ersten Mal einen speziellen Nationalpark-Rufbus geben, der auf Vorbestellung Stationen am und im Nationalpark Hunsrück-Hochwald anfährt. In das neue Busnetz investiert der Landkreis fast zwölf Millionen Euro. Der neugeordnete öffentliche Nahverkehr soll von mehreren Busunternehmen aus der Region betrieben werden. Erste Planungen für das neue Busnetz, mit dem der Landkreis Birkenfeld den ÖPNV auf dem Land attraktiver machen will, laufen bereits seit 2016.