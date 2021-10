Bürgerbeteiligung über Online-Plattform

Der Kreis Bernkastel-Wittlich will den Menschen im Kreis über eine Online- Plattform die Möglichkeit geben, die Zukunft des Kreises mitzugestalten. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, könnten Interessierte dort unter anderem Ideen einbringen und sich an Diskussionen beteiligen. Rep: Hintergrund sei ein geplantes Konzept, in dem festgehalten werden soll, wie sich der Kreis Bernkastel-Wittlich zukünftig weiterentwickeln könne. Der Fokus liegt laut Kreisverwaltung dabei auf den Themenschwerpunkten Klimaschutz, Digitalisierung, Arbeits- und Fachkräftesicherung sowie familienfreundlicher Landkreis. Erste Maßnahmen zu den Themen seien bereits auf einer Internetplattform des Kreises beschrieben worden. Die Bürgerinnen und Bürger könnten diese noch bis Ende Oktober bewerten oder weitere Ideen einbringen. Die Ergebnisse würden dann in das sogenannte Kreisentwicklungskonzept einfließen.