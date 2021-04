Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gelten ab Sonntag wieder strengere Coronamaßnahmen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, lag der 7-Tage Inzidenzwert im Kreis an drei Tagen in Folge über der Marke von 50. Deshalb müssen die meisten Geschäfte ab Montag wieder einzelne Termine mit ihren Kunden vereinbaren. Sport im Freien ist nur noch mit bis zu 5 Menschen aus maximal zwei Haushalten erlaubt, bei Kindern bis zum Alter von 14 Jahren mit bis zu 20 Personen. Die Regeln gelten so lange, bis die 7-Tage Inzidenz an mindestens sieben Tagen in Folge unter 50 gelegen hat, so die Kreisverwaltung.