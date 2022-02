Krebskranke Kinder können in Trier weiterhin nur ambulant behandelt werden

per Mail teilen

Das Trierer Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen kann weiterhin krebskranke Kinder nur ambulant behandeln. Wie eine Sprecherin mitteilte, fehlten im Mutterhaus die Spezialisten für eine stationäre Behandlung.

Im Durchschnitt gebe es pro Jahr drei bis acht betroffene Kinder oder Jugendliche, die eine stationäre Chemotherapie nicht in Trier durchführen könnten. Sie müssten dann nach Homburg, Koblenz oder eine andere Kinderonkologie ausweichen. Nachsorge und ambulante Therapie seien in Trier möglich.Trotz intensiver Suche in den vergangenen drei Jahren sei es nicht gelungen, Kinderonkologen und qualifizierte Fachpflegekräfte für das Klinikum zu finden. Es gebe deutschlandweit nur wenige Spezialisten für Kinderonkologie.