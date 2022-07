Das Krankenhaus in Trier-Ehrang ist seit der Flutkatastrophe im Juli geschlossen. Jetzt gibt es erste Ideen, wie das Gebäude in Zukunft genutzt werden kann.

Man sei offen, dort eine ambulante medizinische Versorgung und Arztpraxen einzurichten. Das teilte der Kaufmännische Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen, Oliver Zimmer, mit. Außerdem könnte günstiger Wohnraum geschaffen werden.

"Wir sind offen, was die Verwendung der Immobilie betrifft."

Träger: Krankenhaus Ehrang bleibt geschlossen

Die Entscheidung, das Krankenhaus zu schließen, sei aber unumkehrbar. Ein Wiederaufbau würde fünf Jahre dauern und bis zu 60 Millionen Euro kosten. Das sei nicht vertretbar, so der Träger.

Das Personal am Standort Ehrang sei bis auf wenige Ausnahmen an den anderen Standorten des Klinikums beschäftigt. Mit dem zusätzlichen Personal aus Ehrang habe man im Klinikum Mutterhaus Mitte in der Trierer Innenstadt weitere Betten belegen können. Das sei zuvor wegen Personalmangels nicht möglich gewesen, so die Geschäftsführung.

Das Krankenhaus in Trier-Ehrang war im Juli überflutet worden. Im Dezember hatte die Krankenhausleitung mitgeteilt, dass der Standort nicht wiedereröffnet wird.