Kreiskrankenhaus Saarburg verhängt Aufnahmestopp in Chirurgie

Corona-Fälle in der Belegschaft

Wegen Corona-Fällen in der Belegschaft nimmt das Kreiskrankenhaus in Saarburg in der Chirurgie keine neuen Kranken mehr auf. Die derzeitigen Patienten werden aber weiter versorgt.