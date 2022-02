Krankenhaus Daun kehrt in Normalbetrieb zurück

Das Krankenhaus Daun wird wieder schrittweise in den Normalbetrieb zurückkehren. Das teilte der ärztliche Direktor mit.

Demnach werden nun neue Termine mit Patientinnen und Patienten ausgemacht, die in der vergangenen Woche verschoben wurden. Man gehe davon aus, dass es bis in den April dauert, diese abzuarbeiten. Das Krankenhaus war Anfang vergangener Woche in den Notbetrieb gegangen, um handlungsfähig zu bleiben. Seitdem hätten alle dem Krankenhaus zugewiesenen Notfälle versorgt werden können, so der ärztliche Direktor. Mittlerweile sei die Anzahl Corona-positiv getesteter Mitarbeitender rückläufig. Die Anzahl der mit Corona infizierten Patienten sei stabil.