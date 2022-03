Im Brüderkrankenhaus Trier ist es am Donnerstag am frühen Nachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, wurde sie wegen Rauchentwicklung im Hofladen am Haupteingang alarmiert. Von dort zog auch Rauch in die Nuklearmedizin. Ursache war laut Berufsfeuerwehr ein verschmorter Transformator an einer Lampe im Hofladen. Die Feuerwehr belüftete den betroffenen Bereich. Verletzt wurde niemand. Der Hofladen bleibt vorerst geschlossen.