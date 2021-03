Das Krankenhaus der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld fordert einen Ausgleich wegen der Ausfälle durch die Corona-Pandemie. In einem Brief an Verbandsbürgermeister Bernhard Alscher bittet die Klinik wegen der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation um Unterstützung. Im Januar sei der Erlös im Vergleich zum Vorjahresmonat um etwa 245.000 Euro zurückgegangen. Die Belegung der Betten sei von Oktober bis Ende Januar um 22 Prozent gesunken. Die Gründe: viele Menschen scheuten sich, medizinisch notwendige Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Außerdem seien Mehrbettzimmer nur einzeln belegt und niedergelassene Ärzte hielten sich mit Überweisungen zurück. Nach Angaben des Krankenhauses setzt sich der Einnahmeausfall wegen der anhaltenden Corona-Pandemie fort. Das Haus brauche für dieses Jahr verbindliche Regelungen zur finanziellen Sicherung. Das Krankenhaus der Elisabeth-Stiftung verfügt über 135 Betten.