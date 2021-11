Corona und Winter: Krankenhäuser in der Region Trier besorgt

per Mail teilen

Der Fachkräftemangel ist auch in den Krankenhäusern der Region Trier ein Problem. Und während händeringend Personal gesucht wird, steigen die Corona-Infektionszahlen weiter an. Doch wie gehen die Krankenhäuser damit um?

Die Corona-Zahlen steigen rasant. Die Lage in den Krankenhäusern ist noch nicht dramatisch, dennoch blicken Kliniken in der Region Trier mit Sorge auf die kommenden Wintermonate. Denn auch wenn mittlerweile viele Menschen geimpft sind, eins ist klar: Das Corona-Virus bleibt ein Problem.

"Corona hat heute absolut nichts von ihrem Schrecken verloren: Die ungeimpften Patienten erleiden die gleichen zum Teil sehr schweren Verläufe wie zuvor."

Noch keine Einschränkungen in Krankenhäusern

Die Zahl der Corona-Patienten, die stationär in den Kliniken behandelt werden müssen, wirkt sich nach Angaben der Krankenhäuser derzeit noch nicht auf den alltäglichen Krankenhausbetrieb aus. Wenn es so bleibe, müsse nicht mit Einschränkungen gerechnet werden. Sollten die Zahlen aber steigen, sei auch denkbar, dass wie im vergangenen Jahr geplante Operationen und Behandlungen verschoben werden müssen. Die Kliniken behielten deshalb die Entwicklung der Patientenzahlen und die Auslastung auf den Stationen permanent im Blick. Nach diesen Indikatoren würden beispielsweise im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier Operationen und andere Behandlungen geplant.

Bei der Vorbereitung auf steigende Patientenzahlen profitieren die Kliniken nach eigenen Angaben von den Erfahrungen der vergangenen Monate. So gebe es umfassende Sicherheits- und Hygienekonzepte, die regelmäßig geprüft und angepasst würden.

"Wir sind mit der Erfahrung und der Vorarbeit des letzten Winters gut gerüstet, werben aber mit Nachdruck weiterhin für die Impfung und halten auch die Hygienestandards weiterhin sehr hoch."

Für den Corona-Notfall gerüstet

Das Klinikum Idar-Oberstein hält nach Angaben eines Kliniksprechers die Besetzung der Isolier- und Coronastation aufrecht, um für eventuell steigende Patientenzahlen gerüstet zu sein. Bleibt die Lage entspannt, könne das Personal auf anderen Stationen eingesetzt werden, sei aber bei Bedarf sofort verfügbar.

Ähnlich sieht es im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich aus. Die Klinik hat nach Angaben einer Sprecherin außerdem auf Basis der Erfahrungen der vergangenen Monate Vorkehrungen für weitere Corona-Wellen getroffen. So seien die Mitarbeitenden bereits zu etwa 80 Prozent vollständig geimpft. Auch mit den Auffrischungsimpfungen habe man begonnen. Die bestehenden Schutzmaßnahmen sowie Test- und Hygienekonzepte seien stetig weiterentwickelt worden und die Klinik habe Schutzmaterialien auf Vorrat. Eine richtige Vorbereitung sei dennoch schwierig, sagt Gunnar Kessler, stellvertretender Ärztlicher Direktor des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich. "Einerseits ist die Entwicklung der Fallzahlen auch jetzt wieder ungewiss und andererseits haben wir unter den aktuellen Gegebenheiten kaum Chancen, uns noch besser vorzubereiten."

"Das Nadelöhr ist für alle Kliniken das qualifizierte Fachpersonal."

Weiterbildungen sollen helfen

Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich habe deshalb früh mit Schulungen begonnen, in denen sich Ärzte und Pflegende aus anderen Fachbereichen weiterbilden konnten. Darin ging es beispielsweise um Themen wie Beatmungsgeräte, Intubationsassistenz oder Beatmungsformen. Maßnahmen wie diese könnten nach Ansicht der Klinik helfen, im Notfall die Kapazitäten auf den Stationen zu erhöhen.

Grundsätzlich gebe es aber keinen Grund zur Panik. Denn die Krankenhäuser in der Region Trier fühlen sich gut auf die kommenden Monate vorbereitet.

"Wir schauen mit Sorge auf die steigenden Zahlen, sind aber bestmöglich darauf vorbereitet."

Das Corona-Virus bleibt jedoch eine Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik. Denn schwer kranke Corona-Patienten gibt es auch heute noch. Diese Bilder und Schicksale gehen auch eineinhalb Jahre nach der Pandemie nicht spurlos am Pflegepersonal vorbei. Das Trierer Mutterhaus der Borromäerinnen setzt deshalb nach Angaben einer Sprecherin auf den Intensivstationen speziell geschulte Psychologen ein, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort zu unterstützen. Auch das Seelsorgeteam des Klinikums stünde jederzeit für Gesprächsangebote bereit.

Personalmangel in fast allen Krankenhäusern

Parallel zu den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, müssen die Kliniken weiter daran arbeiten, den Fachkräftemangel zu kompensieren. Zwar sei vor allem die Notfallversorgung der Patienten in jedem Fall rund um die Uhr gewährleistet, dennoch hinterlasse der Personalmangel seine Spuren. Das Kreiskrankenhaus Saarburg berichtet, dass es seine Dienste in der Regel besetzen könne, kurzfristige Ausfälle wie beispielsweise durch Krankheit müssten aber hin und wieder mit Leihkräften kompensiert werden.

Grundsätzlich fehlt es einer SWR-Umfrage zufolge in fast allen Krankenhäusern an ausreichend Personal, vor allem in der Pflege. Im Klinikum Idar-Oberstein könnten nach Aussage eines Kliniksprechers auf einen Schlag 35 neue Stellen besetzt werden, wenn es Bewerber dafür gäbe. Auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier berichtet von fehlendem Personal im stationären und ambulanten Bereich.

Das Problem dabei: Das Brüderkrankenhaus verzeichnet nach eigenen Angaben derzeit stationär eine hohe Auslastung. Weil die Notfallambulanz in Trier-Ehrang wegen der Hochwasser-Folgen nicht genutzt werden könne, werde außerdem auch die Notaufnahme des Brüderkrankenhauses stark genutzt. Das derzeit hohe Patientenaufkommen stellt nach Angaben einer Kliniksprecherin eine erhöhte Belastung für das Personal dar.

Fachkräftemangel erfordert Flexibilität

Im Pflegeteam des Verbundkrankenhauses Bernkastel-Wittlich arbeiten einer Sprecherin zufolge derzeit etwa 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dennoch seien auch dort nicht alle Stellen besetzt. So seien unter anderem Pflegestellen im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, der Altersmedizin oder auch im Intensivbereich ausgeschrieben. Das erfordert auch Flexibilität bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

"Wir sind sehr dankbar, dass unsere Mitarbeiter mit hohem Engagement und Flexibilität einspringen, wenn sich Lücken in den Dienstplanungen zeigen. Doch unsere Teams sind nach der langen Corona-Zeit erschöpft".

Das grundlegende Problem des Fachkräftemangels könne man allein zwar nicht lösen, aber immerhin nach Lösungen suchen. Das Thema Ausbildung in Gesundheitsberufen stehe dabei im Fokus. So haben laut einer Kliniksprecherin aktuell 26 neue Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung im Bereich der Pflege begonnen, außerdem gebe es 27 angehende Physiotherapeuten. Von den diesjährigen Absolventen seien 18 examinierte Fachpflegende direkt mit festen Arbeitsverhältnissen ins Klinikum übernommen worden. Mehr als 20 Mitarbeitende im Berufsbild der "Pflege- und Serviceassistenz" sollen außerdem die Teams auf den Stationen entlasten. Sie würden seit rund zehn Jahren am Verbundkrankenhaus im Rahmen eines eigenen Lehrplans ausgebildet.

Quereinsteiger sollen Arbeit abnehmen

Oft seien es Quereinsteiger, die nach ihrer Qualifizierung Tätigkeiten übernehmen, die durch geschulte Kräfte, aber nicht unbedingt von examinierten Fachpflegenden ausgeführt werden müssten. Unter Anleitung und Aufsicht der Fachpflegenden gehörten dazu zum Beispiel einfache Hilfestellungen beim An- und Auskleiden, beim Essen oder auch bei der Begleitung zur Toilette.

Auch die Marienhausgruppe, die in der Region Trier für die Krankenhäuser in Hermeskeil, Gerolstein und Bitburg zuständig ist, versucht einem Sprecher zufolge dem Pflegekräftemangel mit verschiedenen Aktionen zu begegnen. Neben einer intensiven Werbung für den Beruf und dem Rekrutieren ausländischer Fachkräfte, versuche man mit einem neuen, flexiblen Arbeitszeitmodell Pflegepersonal zu gewinnen. Dabei orientiere sich das Unternehmen an den Wunscharbeitszeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.