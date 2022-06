Aktuelle Situation in den Krankenhäusern

Mit den sinkenden Corona-Fallzahlen geht die Zahl der Corona-Patienten in den meisten Krankenhäusern der Region Trier zurück. Das ergab eine SWR-Anfrage. Eine Ausnahme ist das Krankenhaus Idar-Oberstein.

Während in vielen Häusern wegen der sinkenden Patientenzahlen die Corona-Bereiche verkleinert wurden, hat das Krankenhaus Idar-Oberstein diese Woche 16 Corona-Patienten behandelt, so viele wie in keinem anderen Krankenhaus der Region. Das Krankenhaus sieht bei den steigenden Fallzahlen einen Zusammenhang mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die corona-bedingten Ausfälle beim Personal haben sich in den meisten Krankenhäusern der Region normalisiert, heißt es. Das Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich teilte jedoch mit, dass der allgemeine Krankenstand bei den Mitarbeitenden weiterhin hoch sei. Dies führe in Kombination mit dem Fachkräftemangel weiter zu Personalengpässen.