Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium erprobt zusammen mit der Krankenhausgesellschaft und gesetzlichen Krankenkassen die Entwicklung von kleinen Krankenhäusern zu medizinischen Versorgungszentren. Erprobt werde das Modell im Kreiskrankenhaus in Saarburg und im Krankenhaus in Kirn. Ein Sprecher der Krankenhausgesellschaft sagte in Mainz, Ziel sei eine gute wohnortnahe medizinische und pflegerische Grund- und Notfallversorgung. Die Krankenhäuser sollten dabei zum Rückgrat der medizinischen Versorgung werden. Mit dem Projekt werde darauf reagiert, dass sich weniger Fachärzte in ländlichen Regionen niederlassen, es zugleich aber Fortschritte in der Medizin und der Digitalisierung gibt.