Krankenhäuser starten mit Corona-Impfungen

Ab heute bieten auch vier Krankenhäuser in der Region Trier Corona-Impfungen an. Das betrifft Erst- und Zweitimpfungen, aber auch Booster-Impfungen. Nach Angaben der Krankenhäuser ist die Nachfrage sehr groß. Die Krankenhäuser der Marienhausgruppe teilten mit, dass iviele der festen Impftermine schon ausgebucht seien. Das betrifft in der Region Trier die Krankenhäuser in Bitburg und Hermeskeil. Jeweils dienstags und donnerstags gebe es dort Impftermine. Das Krankenhaus in Gerolstein startet morgen mit den Corona-Impfungen, und bietet sie dann montags und mittwochs an. Auch am Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier gibt es zwei Impftage pro Woche. Dort wurde ein extra-Impfbus stationiert. Allerdings muss entweder online oder unter der Behördennummer 115 vorher ein Termin gebucht werden.