Corona-Impfungen in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern in Hermeskeil, Bitburg und Gerolstein sowie im Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier können sich Menschen ab kommende Woche auch ohne Termin gegen das Corona-Virus impfen lassen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium ist das rheinland-pfalzweit in insgesamt 18 Kliniken möglich. Dadurch sollen auch Menschen erreicht werden, die bisher nicht gegen das Corona-Virus geimpft sind. Das Land will nach eigenen Angaben die Impfkampagne vor allem im Bereich der Booster-Impfung weiter verstärken. Unter anderem seien auch mobile Impfteams organisiert und die Zahl der Impfbusse auf zwölf verdoppelt worden.