Besuchsverbot im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich

Wegen der steigenden Zahl an Corona-Fällen gilt im Verbund-Krankenhaus Bernkastel-Wittlich ab morgen ein Besuchsverbot. Wie die Klinik mitteilte, sind Ausnahmen davon nur in Not- und Härtefällen mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test möglich. Auch andere Kliniken in der Region Trier hatten bereits ihre Regeln für Besucherinnen und Besucher verschärft. So gilt bereits im Krankenhaus Zell ein Besuchsverbot. In den beiden Trierer Kliniken sowie den Krankenhäusern in Hermeskeil, Saarburg, Gerolstein und Bitburg sind Besuche nur noch mit gültigem Testzertifikat möglich. Dies dürfe nicht älter als 24 Stunden sein. In Birkenfeld dürfen Besucher nach Angaben des Krankenhauses in begründeten Ausnahmefällen kommen. Sie müssten sich aber vorher telefonisch anmelden.