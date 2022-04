Krankenhäuser fordern mehr Unterstützung in Corona-Pandemie

Zusammen mit anderen Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz fordern das Klinikum Mutterhaus und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier mehr finanzielle Unterstützung von Land und Bund. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung die Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser nur noch bis 18. April verlängert hat.

Die Krankenhäuser hätten durch die Coronapandemie mit bisher nie da gewesenen Personalausfällen zu kämpfen. Immer mehr mit dem Coronavirus infizierte Patienten seien auf Normalstationen zu versorgen, die Belegungszahlen auf den Intensivstationen stiegen an. Geplante ambulante und stationäre Behandlungen seien aus Sicherheitsgründen monatelang ausgesetzt und verschoben worden, was hohe finanzielle Verluste zur Folge habe. Die befristeten Ausgleichszahlungen der Regierung gingen an der Realität vorbei. Es mangele nicht nur an Wertschätzung für die Mitarbeitenden, es werde auch flächendeckend die Krankenhausversorgung für die Menschen aufs Spiel gesetzt.