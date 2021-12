Die City-Initiative Trier bietet am vierten Adventssamstag einen kostenlosen Park and Ride-Service an - in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Trier. Ab 10 Uhr fahren regelmäßig Busse vom Parkplatz Messepark in die Innenstadt. Letzte Rückfahrt von der City zum Messepark ist um 20 Uhr. Wer mit dem Auto in die Innenstadt fährt, soll dem Parkleitsystem folgen. Die aktuellen freien Parkplätze in Trier können auch im Internet aufgerufen werden.