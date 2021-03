per Mail teilen

Die IHK Trier bietet kostenlose Prüfungsvorbereitungskurse für Auszubildende im Gastgewerbe an. Wegen der Corona-bedingten Schließung der Hotels und Restaurants sei es für viele Betriebe schwierig gewesen, die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln. Die Schulungen finden je nach Beruf in den Berufsbildenden Schulen Gerolstein, Bernkastel-Kues und Trier sowie in zwei Trierer Hotels statt. Finanziert werden die Kurse von der IHK und vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium.