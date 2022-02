Integreat-App soll ausländischen Neubürgern helfen

In Saarburg ist Ende Januar die sogenannte “Integreat-App“ freigeschaltet worden. Nach Angaben des Bürgermeisters soll das neue Angebot in erster Linie Neubürgern aus dem Ausland die Orientierung erleichtern.

In acht Sprachen von Englisch bis Farsi gibt es aktuelle Informationen zu Corona, wichtigen Gesetzen aber auch Tipps und Adressen für die Freizeitgestaltung. Außerdem gibt es Ratschläge für den Alltag in Deutschland, wie beispielweise der Eröffnung eines Kontos oder dem Abschließen einer Haftpflichtversicherung. Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Saarburg hatte sich für das Projekt eingesetzt und den Inhalt erarbeitet. Die App wird schon in mehr als 70 weiteren Kommunen in Deutschland eingesetzt. In der Region Trier ist sie zum ersten Mal freigeschaltet worden.