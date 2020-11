Die Stadt Bitburg verzichtet im Dezember auf Einnahmen aus Parkgebühren. Das hat der Stadtrat beschlossen. Demnach ist ab 1. Dezember in den städtischen Parkhäusern und Parkplätzen für zwei Stunden kostenloses Parken möglich. Die Stadt will mit der Aktion erreichen, dass mehr Menschen in der Weihnachtszeit in der Innenstadt einkaufen. Der Stadt entgehen so nach eigenen Angaben Einnahmen in Höhe von etwa 35.000 Euro.