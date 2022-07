Grundschule wird saniert

Die Grundschule in Kordel wird komplett saniert.

Das hat der Rat der Verbandsgemeinde Trier-Land in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen. In dem teils über 60 Jahre alten Gebäude gab es laut Verbandsgemeindeverwaltung in den letzten Jahren immer wieder Wasserschäden. Das Rohrleitungssystem und die Heizungsanlage seien veraltet und die Fenster nur einfach verglast. Die Kosten für die Sanierung werden auf 2,6 Millionen Euro geschätzt. Etwa die Hälfte davon könnte durch Fördermittel gedeckt werden. Für den Schulbetrieb muss während der Sanierung der Grundschule Kordel ein Ausweichquartier gefunden werden.