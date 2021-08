per Mail teilen

Ein 21-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Genovevaburg bei Kordel 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde er bei dem Unfall gegen halb zwei Uhr schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei hatten sich mehrere Personen in der Burg aufgehalten. Insgesamt waren 28 Menschen bei der Rettung des Verunglückten im Einsatz.