Die Open-Air Konzertserien in Trier in diesem Sommer sind gut angekommen. Die Trier Tourismus und Marketing GmbH hat jetzt Bilanz gezogen. Demnach waren die 16 Konzerte von „Jazz im Brunnenhof“, „Wunschbrunnenhof“ mit jeweils 150 zugelassenen Besuchern ausverkauft. Die zehn Konzerte „Kulturhafen Zurlauben“ hatten insgesamt 2500 Besucher. Die Hygienekonzepte hätten gut funktioniert und der starke Zuspruch zeige, wie wichtig Kulturveranstaltungen seien, so der Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH.