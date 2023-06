per Mail teilen

Im November will Rammstein-Sänger Till Lindemann solo in Trier auftreten. Der Frauennotruf Trier und weitere Initiativen fordern die Absage des Konzerts.

Seit Wochen gibt es Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Mehrere Frauen werfen Lindemann übergriffiges Verhalten vor. Seine Anwälte bezeichnen die Vorwürfe als "unwahr" und kündigten juristische Konsequenzen an.

Dennoch fordern der Frauennotruf Trier und die Feministische Vernetzung Trier jetzt die Absage des Lindemann-Konzerts in Trier. Das Konzert soll am 20. November in der Arena Trier stattfinden.

Kritik an Sicherheitskonzept für Lindemann-Konzert in Trier

Laut Frauennotruf hat das Management der Arena Trier (Messe und Veranstaltungsgesellschaft MVG Trier) sowie der Konzertveranstalter Popp Concerts bereits Überlegungen zu einem Sicherheitskonzept für das Lindemann-Konzert veröffentlicht. Demnach sollte unter anderem ein bereits an Fastnacht erprobtes "Awareness-Konzept" in der Arena eingesetzt werden.

Dieses Konzept sei vom Frauennotruf und der Feminisitischen Vernetzung im Rahmen des gemeinsamen Projekts "Save the night! - Awareness im Nachtleben von Trier" umgesetzt worden. Die Ankündigung der Arena-Betreiber und Popp Concerts, dass es auch beim Lindemann-Konzert eingesetzt werden soll, sei nicht abgesprochen worden, so der Frauennotruf.

Keine Zusammenarbeit mit "Save the night"

Nach Angaben der Initiativen wird es beim geplanten Konzert von Till Lindemann in Trier keine Zusammenarbeit geben. "Unter diesen Umständen muss auch eine weitere Zusammenarbeit mit der MVG und Popp Concerts neu verhandelt werden", heißt es in der Pressemitteilung von Frauennotruf und Feministischer Vernetzung Trier.

Keine Stellungnahme der Arena Trier

Die MVG als Betreibergesellschaft der Arena Trier stand am Freitag zu keiner Stellungnahme zur Verfügung. Auf der Website der Arena Trier heißt es unter dem Ankündigungs-Text für das Lindemann-Konzert, dass Personen unter 18 Jahren der Zutritt nicht erlaubt sei - auch nicht mit Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Popp-Concerts: Sicherheitskonzept noch nicht abgeschlossen

Nach Angaben des Konzertveranstalters Popp Concerts ist das Sicherheitskonzept für das Lindemann-Konzert im November noch nicht abschließend entwickelt. Dies bedarf weiterer Abstimmung mit der Arena Trier.

Die Betreibergesellschaft der Halle habe wegen des Auftritts von Till Lindemann ein Awareness-Team ins Gespräch gebracht, sich dabei aber explizit nicht auf das Projekt "Save the Night" bezogen. So habe es diesbezüglich auch noch keine Gespräche mit den Projektbeteiligten gegeben.

"Auch uns haben die im Raum stehenden Vorwürfe gegen Till Lindemann erschüttert und wir nehmen sie sehr ernst."

Oliver Thomé, Geschäftsführer von Popp Concerts aus Trier, sagte dem SWR: "Auch uns haben die im Raum stehenden Vorwürfe gegen Till Lindemann erschüttert und wir nehmen sie sehr ernst. Deshalb beobachten wir die Entwicklungen in diesem Fall sehr genau und lassen uns dahingehend auch rechtlich beraten."

Bevor eine Absage des Konzerts zur Diskussion stehe, sei es aber wichtig, dass die Vorfälle durch entsprechende Instanzen überprüft würden, so Thomé. "Derzeit finden weiterhin Konzerte der Band Rammstein statt und wir sind aktuell vertraglich an die Durchführung der Show gebunden."