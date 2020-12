Im Seniorenheim „Zur Buche“ in Konz gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Wie ein Sprecher des Betreibers dem SWR bestätigte, sind 40 der 178 Bewohner positiv getestet worden sowie 14 der 245 Mitarbeiter. Nach Angaben des Betreibers wurden am Montag routinemäßig Antigentests durchgeführt. Nachdem es dort positive Fälle gab, hat man auch PCR-Tests bei allen Bewohnern und Mitarbeitern gemacht und dabei die Infektionen entdeckt. Die betroffenen Bewohner würden jetzt in einem eigenen Bereich isoliert. Die Angehörigen seien informiert worden und es gebe ein Besuchsverbot. Die infizierten Mitarbeiter seien zu Hause in Quarantäne. Es gebe derzeit keine Erklärung für den plötzlichen Anstieg der Infektionen, da es bisher keine Corona-Fälle gegeben habe. Heute würde noch einmal das ganze Seniorenheim getestet.