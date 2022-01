per Mail teilen

Das Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz hat sein barrierfreies Angebot für Menschen im Rollstuhl und mit Kinderwagen erweitert. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Konz mitteilte, wurde ein neuer barrierefreier Weg zu den Hunsrückhäusern auf dem Museumsgelände eingeweiht. Das Angebot ist Teil des Projekts „Geschichte und Kultur in Konz – barrierefrei erleben“. Als weiteres barrierefreies Angebot wird demnächst ein Weg um das Kloster St. Bruno in Konz Karthaus eröffnet.