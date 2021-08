Das Konz Musik Festival startet am 20. August und endet am 29. August. In dieser Zeit sind zwölf Veranstaltungen geplant.

Schon im April hatte sich das Konz Musik Festival an einer Online-Konzertreihe beteiligt, um die Kultur trotz Corona unter die Menschen zu bringen. Nun startet das Konz Musik Festival aber wieder mit neuem Programm, vielen verschiedenen Künstlern, Live-Veranstaltungen und Publikum.

Mit dabei ist auch wieder die traditionelle 'Meisterakademie' für Violine, Cello, Klavier und Schlagzeug. Junge internationale Künstlerinnen und Künstler planen dabei mit bekannten Dozenten ein eigenes kleines Konzert. Die 'Meisterakademie' hat beim Konz Musik Festival bereits Tradition.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Geästen wieder live Kultur zu erleben."

Vielfältiges Programm bei Konz Musik Festival geplant

Am ersten Veranstaltungstag, Freitag, 20. August, wird der Cellist Alexander Hülshoff auftreten. Gemeinsam mit Joseph Moog am Klavier wird er um 19:30 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Konz das Festival eröffnen. Gespielt werden Werke von Chopin und Saint-Saëns.

Am Samstag, 21. August, ebenfalls um 19:30 Uhr, werden Joseph Moog und Kai Adomeit an zwei Flügeln spielen. Das Ganze findet auf der Freilichtbühne in Konz am Zusammenfluss von Saar und Mosel statt.

Gleich zwei Veranstaltungen sind für Sonntag, 22. August, geplant. Am Vormittag um 11 Uhr kommt das Ensemble Présence in der Galeria Contemporanea in Oberbillig zum Auftritt. Um 17 Uhr geht es dann im Weingut Cantzheim in Kanzem mit Jazz von 'Pianoreed' weiter.

Das Weingut Van Volxem ist ein Spielort des Konz Musik Festivals. Van Volxem

Am Mittwoch, 25. August, geht es ab 17 Uhr in den Arkaden des Klosters St. Bruno in Konz mit dem weltberühmten 'Karneval der Tiere' von Camille Saint-Saëns weiter. Unter dem Titel "Moog & Friends" spielen die Holzbläsersolisten der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in der Kirche St. Peter in Wincheringen Werke von Mozart und Thuille. Los geht es um 19:30 Uhr.

Am Donnerstag, 26. August, um 19:30 Uhr treten die 'The Twiolins' auf der Waldbühne in Konz auf. Zeitgleich musizieren die Musiker der 'Meisterakademie' in der Kirche St. Helena im saarländischen Losheim am See.

Das Wochenende startet am Freitag, 27. August, ab 19:30 Uhr mit dem Abschlusskonzert der 'Meisterakademie' in der Kirche St. Nikolaus in Konz. Zu hören gibt es eine musikalische Weltreise.

Wer Big-Band-Sounds mag, der ist beim Konzert am Samstag, 28. August, um 19:30 Uhr auf dem Weingut Van Volxem bei Wiltingen genau richtig. Dort tritt das Luxembourg Jazz Orchestra auf.

Am Sonntag, 29. August, präsentiert die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ab 19:30 Uhr Werke von Mozart, Mendelssohn und Honegger. Zeitgleich endet das Festival mit dem traditionellen Festspiel des Pianisten William Cuthbertson im Haus Beda in Bitburg.