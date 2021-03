Am Sonntag wird auch in der Region Trier die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen durch Polizei und Ordnungskräfte stärker kontrolliert. Das teilte eine Sprecherin der Polizei Trier mit. Hintergrund ist der landesweite Corona-Kontrolltag, den Innenminister Lewentz angekündigt hat. Die Einsatzkräfte sollen am Sonntag unter anderem das Tragen von medizinischen Masken kontrollieren und das Einhalten des Mindestabstandes von 1,50 Meter, zum Beispiel vor jetzt geöffneten Eisdielen. Nach vermehrten Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen am vergangenen Wochenende stehen beliebte Plätze und Ausflugsziele im Fokus der Ordnungskräfte.