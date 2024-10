Im US-Militärprozess um die tödliche Messestecherei auf der Säubrennerkirmes in Wittlich ist der Angeklagte in allen Punkten freigesprochen worden. Die Geschworenen haben ihr Urteil am Mittag bekannt gegeben. Dem angeklagten US-Soldaten wurde vorgeworfen, einen 28-Jährigen am Rande der Wittlicher Säubrennerkirmes im vergangenen Jahr getötet zu haben.