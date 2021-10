Kommentar: "Stil Schartz" hat sich überlebt

Die Abwahl von Landrat Günther Schartz war am Ende in gewisser Weise logisch, so Anja Weckmann, Studioleiterin des SWR Studios in Trier in ihrem Kommentar.

Der SPD-Kandidat Metzdorf setzte sich in der Stichwahl mit 68,3 Prozent gegen Amtsinhaber Günther Schartz von der CDU durch. Schartz bekam 31,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,3 Prozent, wie die Kreisverwaltung in Trier mitteilte.