Die Stadt Trier will gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Region Trier in diesem Jahr ein sogenanntes „Kombi Ticket“ für Veranstaltungen und Konzerte einführen. Damit sollen Besucher kostenlos mit Bus oder Bahn nach Trier und wieder zurück fahren können. Dafür hat sich gestern Abend der zuständige Ausschuss der Stadt ausgesprochen. Das Prinzip ist einfach: Jede Eintrittskarte zu Veranstaltungen beispielsweise im Theater Trier, in der Arena, oder im Messepark soll gleichzeitig als Fahrschein gelten – und zwar für die Hin- und Rückfahrt im Bus oder in der Bahn. Das Kombi Ticket soll im gesamten VRT-Gebiet gelten – also bis nach Hillesheim, Prüm oder Morbach. Finanziert werden soll das Ticket über eine Pauschale. Die Veranstalter zahlen für jede verkaufte Eintrittskarte einen bestimmten Betrag an den Verkehrsverbund. Der Trierer Stadtrat muss den Plänen noch zustimmen.