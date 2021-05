In Wittlich ist ein Radfahrer in einem Park von drei Unbekannten verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr er am späten Montagabend durch die Parkanlage Ohling. Dort beleidigten ihn drei Männer. Dann traten sie zu und verletzten ihn im Gesicht und am Bein. Der Radfahrer fuhr danach selbst zum Arzt. Die Polizei Wittlich sucht Zeugen.