per Mail teilen

Beim europaweiten Speedmarathon hat die Polizei in der Region Trier am Mittwoch knapp 600 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Nach Angaben der Polizei waren rund 60 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz. An zwanzig verschiedenen Stellen wurde mit mobilen Kontrollgeräten die Geschwindigkeit gemessen. Zwei Fahrer wurden außerdem unter Alkoholeinfluss erwischt.