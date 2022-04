Auto überschlägt sich auf A60 - zwei junge Frauen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 60 bei Landscheid im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind zwei junge Frauen schwer verletzt worden. Vermutlich aufgrund kurzzeitiger Unaufmerksamkeit kam die Fahrerin am Samstag in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelleitplanke, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, verlor sie demnach die Kontrolle über den Wagen und schleuderte nach rechts in die Böschung. Dabei sei der Wagen derart ausgehebelt worden, dass er sich mehrfach überschlug und völlig zerstört auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die beiden schwer verletzten Frauen im Alter von 22 Jahren seien von Ersthelfern aus dem Fahrzeugwrack befreit und von ihnen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut worden. Die A60 in Richtung Belgien wurde vorübergehend gesperrt.