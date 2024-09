per Mail teilen

Das Vorhaben, die ehemalige Zisterzienserabtei in der Eifel in ein Gästehaus umzuwandeln, ist vom Tisch. Die Kosten dafür waren dem Bistum Trier zu hoch.

Vor sieben Jahren haben die Zisterzienser-Mönche das Kloster Himmerod bei Großlittgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) verlassen. Seitdem ist unklar, wie es mit dem Konventgebäude und der Abteikirche weitergehen soll. Seit Februar gab es Verhandlungen mit einem Unternehmer aus Pforzheim. Dessen Pläne sahen vor, das Konventgebäude in ein Gästehaus umzuwandeln. Der klösterliche Charakter sollte beibehalten werden.

Nötige Investitionen für Bistum Trier zu hoch

Doch das Bistum hat jetzt die Reißleine gezogen. Der Grund: Die auf den Himmeroder Trägerverein zukommenden Investitionen seien "derzeit nicht leistbar", teilte das Bistum Trier weiter mit.

Dem Trägerverein gehören das Bistum und der Bischöfliche Stuhl sowie der Rektor der Abteikirche an. Für das Konzept hätten umfangreiche Umbauten vorgenommen werden müssen. Allerdings stehe das Bistum derzeit in einem Haushaltssicherungsprozess. Demnach müssen in den nächsten zehn Jahren 110 Millionen Euro dauerhaft eingespart werden. Die Verhandlungen mit dem Unternehme wurden beendet.

Das Kloster Himmerod Das Zisterzienserkloster Himmerod wurde 1134 vom heiligen Bernhard von Clairvaux gegründet. Nach der Säkularisation wurde die Abtei fast komplett zerstört und Anfang des 20. Jahrhunderts nach barockem Vorbild neu errichtet. 2011 musste Himmerod aufgrund hoher Verluste der Wirtschaftsbetriebe Insolvenz anmelden - die konnte aber damals mit Hilfe eines Sanierungsplans abgewendet werden. Im Sommer 2017 kam es zu einem Brand, bei dem unter anderem das Glockenspiel des Klosters verbrannte. Im Oktober 2017 lösten die Zisterzienser das fast 900 Jahre bestehende Konvent Himmerod auf, die Mönche verließen das Kloster. Das Bistum Trier übernahm die Verantwortung für das Klostergelände.

Zweiter Rettungsversuch für Himmerod gescheitert

Erst vor zwei Jahren hatte das Bistum seine Umbaupläne für Himmerod gekippt. Die Abtei sollte damals zum zentralen Jugendhaus des Bistums umgebaut werden - für 15 Millionen Euro. Als die geschätzten Kosten auf 25 Millionen Euro angestiegen waren, wurde das Vorhaben beendet.

Kleine Baumaßnahmen in Himmerod

In der Abtei leben noch der Zisterziensermönch Bruder Stephan und Kirchenrektor Reinhold Bohlen. Sie machen Angebote für Gäste und Interessierte. Nach Angaben des Bistums soll es noch in diesem Jahr "eine Art Ideen-Workshop" mit allen Akteuren sowie Experten geben. Zudem würden kleinere Baumaßnahmen zum Erhalt des Klostergebäudes durchgeführt.