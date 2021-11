Ermittlungen nach Todesfall in Manderscheider Klinik

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Trier führt wegen des Todes einer 28-jährigen Patientin in einer Klinik in Manderscheid ein Ermittlungsverfahren.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Frau, die zu einer Behandlung in der Klinik war, am Dienstag leblos in ihrem Bett gefunden worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft seien erst am Donnerstag darüber informiert worden. Zur Klärung der Todesursache sei die Obduktion der Leiche angeordnet worden. Ein Termin dafür liege noch nicht vor.

Staatsanwaltschaft muss Obduktionsergebnis abwarten

Ein Todesermittlungsverfahren ermögliche der Staatsanwaltschaft zu prüfen und zu entscheiden, ob es Anhaltspunkte für ein etwaiges Fremdverschulden gebe.

Es handele sich noch nicht um ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat.