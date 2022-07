Klimaschutzaktion Stadtradeln gestartet

Am Samstag ist in Wittlich und Idar-Oberstein die Aktion Stadtradeln gestartet. Teilnehmen kann, wer in Idar-Oberstein und in Wittlich wohnt, arbeitet, einen Verein besucht oder zur Schule geht, außerdem auch Menschen aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich. Anmeldungen sind auch während der Aktion bis 22. Juli möglich. Es geht darum, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und so das Klima zu schonen. Die gefahrenen Kilometer werden in einem Online-Portal eingetragen. Die Gruppe mit den meisten Kilometern gewinnt. In Trier lief die Aktion schon bis 19. Juni. Dort stellte sie mit mehr als 2.000 Teilnehmenden einen Rekord auf.