In Manderscheid soll rund um die Burgen als touristische Attraktion ein Klettersteig entstehen. Das teilte der Verbandsbürgermeister Dennis Junk auf SWR-Anfrage mit. Wichtig sei, dass der Klettersteig nachhaltig sei und keine Natur zerstöre, sagte Junk. Deshalb habe die Verbandgemeinde dafür eine Studie in Auftrag gegeben, die diesen Aspekt prüfen soll. Das Ergebnis: Der Klettersteig sei mit einigen Veränderung realisierbar. So müsse wegen des Naturschutzes beispielsweise eine geplante Kletter-Route auf einen anderen Weg verlegt werden. Die geplanten Kosten für den Klettersteig liegen zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Im Herbst sollen die Fördergelder beantragt werden, so Verbandsbürgermeister Junk. Sollten alle Anträge bewilligt werden, wolle man mit dem Bau des Klettersteigs schon nächsten Sommer beginnen.