In Jucken im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am frühen Morgen ein Kleintransporter frontal gegen eine Hausecke gefahren. Laut Polizei wurde der Fahrer verletzt. Die Bewohner des Hauses leisteten erste Hilfe. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der Fahrer nicht aufgepasst und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. An dem Haus entstand hoher Schaden.