Kleinster Hörsaal der Uni Trier auf Hauptmarkt eröffnet

In Trier wurde am Freitag der nach eigener Aussage kleinste Hörsaal der Universität und der Hochschule Trier eröffnet. Wie die Uni mitteilt, wird im Kiosk auf dem Trierer Hauptmarkt von April bis Juli Neues aus Forschung und Entwicklung präsentiert. Die Projektbeteiligten, unter anderem auch die Stadt Trier, wollen damit ein abwechslungsreiches Programm für Bürger, Touristen und Wissbegierige bieten. Hintergrund ist, dass der langjährige Pächter des bekannten Kiosks am Hauptmarkt diesen Ende 2021 aufgegeben hatte. Bis im Juli ein Nachfolger einzieht, soll die Zeit mit dem Angebot des sogenannten XXS-Hörsaals überbrückt werden.