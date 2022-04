Kleinster Uni-Hörsaal auf Hauptmarkt in Trier eröffnet

per Mail teilen

Vertreter von Universität und Hochschule Trier haben am Freitag den kleinsten Hörsaal auf dem Hauptmarkt eröffnet. In einem Kiosk soll es drei Monate lang Wissens-Kostproben geben.

Die Hochschulen auf den Hügeln und die Stadtmitte im Moseltal zusammenbringen - das soll ein kleiner Kiosk auf dem Hauptmarkt in Trier. Der Kiosk stand wegen eines Pächterwechsels ein paar Monate leer.

Warum dann nicht nutzen für die Wissenschaft - dachte sich der Kulturdezernent der Stadt Trier, Markus Nöhl (SPD). Die Vertreter der beiden Hochschulen reagierten begeistert. Sie freuen sich, dass sie gemeinsam den Kiosk nutzen können - für die nächsten drei Monate.

Kiosk in Trier als Hörsaal

Der Präsident der Universität Trier, Michael Jäckel, sagte, auf dem Trierer Hauptmarkt lasse sich an sich schon vieles studieren. Zugleich erreichten die Hochschulen dort ein Publikum, das ihre Botschaften mitnehme. So soll Triers kleinster Hörsaal eine große Wirkung entfalten – ein City Campus auf überschaubarer Fläche mit kleinen, aber feinen Impulsen in die weite Welt.

Auf dem Trierer Hauptmarkt ist der kleinste Hörsaal für Universität und Hochschule eröffnet worden. SWR

Wissenschaft zum Anfassen

Die Präsidentin der Hochschule Trier sagte, im Programm sei für jeden etwas dabei. Wer beispielsweise als Tourist oder auch als Passant durch die Stadt schlendere und am Kiosk vorbeikomme, könne spontan wie in einem Seminar teilnehmen. Die Vorträge seien kurzweilig und verständlich.

Programm für jedes Alter

Außer an Sonn- und Feiertagen soll es täglich eine "bunte Mischung" geben. Einzelne Fächer stellen sich vor. Aber auch Vorträge zu Forschungsprojekten und Mitmachaktionen werden geboten. Eine Expertin bietet beispielsweise Einblicke in die chinesische Kultur mit einem Vortrag des Fachs Sinologie der Universität Trier.

Erfahren kann man auch mehr über Dialekte und das Erfinden neuer Namen. Die Hochschule stellt ihren emissionsneutralen grünen Campus in Birkenfeld vor und präsentiert einige Spieleentwicklungen von Intermedia Design Studierenden.