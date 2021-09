Kerschenbach in der Vulkaneifel fürchtet um sein Wahllokal

per Mail teilen

Die Wahlzettel des 200-Einwohner-Dorfs Kerschenbach in der Vulkaneifel werden am Sonntag wahrscheinlich im Nachbarort ausgezählt. Grund ist die neue Bundeswahlordnung und der hohe Briefwahlanteil. Im Ort fürchtet man jetzt das Ende des Wahllokals.

Walter Schneider ist seit 32 Jahren Ortsbürgermeister von Kerschenbach in der Vulkaneifel. Seit vielen Jahren zählt er bei den Wahlen im kleinen Wahllokal im Gemeindehaus die Stimmen aus.

Aber er fürchtet, dass er das bei der Bundestagswahl nicht mehr tun wird und auch bei keiner weiteren Wahl. Grund ist die neue Bundeswahlordnung.

Das Wahlgeheimnis soll demnach gewahrt werden, indem man verhindert, dass sich bei zu wenig abgegebenen Stimmen Rückschlüsse auf das Wählerverhalten ziehen lassen.

Damit das nicht passiert, können entweder Stimmbezirke schon im Voraus zusammengelegt werden, sodass die Wählerinnen und Wähler direkt zur Urne in den Nachbarort fahren müssen.

Ortsbürgermeister Walter Schneider ist seit 32 Jahren im Amt und fürchtet, dass die nächsten Wahlen nicht mehr im Wahllokal in Kerschenbach durchgeführt werden könnten.

Stimmen aus Kerschenbach werden wahrscheinlich woanders ausgezählt

Oder die Stimmen aus mehreren Orten müssen am Wahlabend gemeinsam ausgezählt werden, wenn in einzelnen Orten weniger als 50 Menschen ihr Kreuz im Lokal gemacht haben.

"Bei der Landtagswahl im März haben 88 der 140 Wahlberechtigten gewählt. Aber nur 32 davon waren hier im Wahllokal. Der Rest hat Briefwahl gemacht", sagt Schneider.

Er geht stark davon aus, dass auch am Sonntag weniger als 50 Menschen ins Gemeindehaus kommen. Weil auch jetzt viele per Brief wählen werden.

Keine politische Stimmung in Kerschenbach ablesbar

Ist das der Fall, muss am Wahlabend die Urne in Kerschenbach versiegelt und ins benachbarte Stadtkyll gefahren werden. Schneider stört, dass er dann nicht weiß, welche Parteien im Dorf gewählt werden und wie die politische Stimmung ist.

"Wir haben kein Wahlergebnis für den Ort. Das ist dermaßen unbefriedigend."

Dies lasse sich am Sonntag sowieso nicht für jeden Ort einzeln ermitteln, sagt der Wahlleiter des Wahlkreises Bitburg, Thomas Kreutz. Bei der Bundestagswahl würden Stimmen der Briefwähler nämlich nicht im Ort mit ausgezählt, in dem sie abgegeben wurden.

Anders als bei der Landtagswahl würden sie in eigenen Briefwahlbezirken, meist auf Verbandsgemeinde-Ebene ausgezählt. Daher könne ohnehin nicht gesagt werden, wie ein einzelner Ort gewählt hat, weil das Bild verzerrt ist.

Auch das stört Walter Schneider: "Ich wehre mich nicht gegen die Regel mit den 50 Wahlstimmen im Lokal. Aber dann sollen sie uns wenigstens die Stimmen aus der Briefwahl lassen. Dann könnten wir hier auszählen."

Vergebliche Bitten beim Bundeswahlleiter

Dass das nicht geht, liegt auch hier an der Bundeswahlordnung. Laut Wahlleiter Kreutz hat der Landeswahlleiter beim Bundeswahlleiter schon mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Regelung geändert werden solle.

Aber offenbar besteht das Problem so nur in Rheinland-Pfalz mit seinen vielen kleinen Gemeinden im Gegensatz zu anderen Bundesländern mit größeren Gemeinden. Deshalb habe das bisher wohl keine hohe Priorität gehabt.

Kommt die Schließung des Wahllokals?

Kerschenbachs Bürgermeister Schneider vermutet dabei auch Kalkül: Er glaubt, dass nach und nach kleine Wahllokale geschlossen und Stimmbezirke zusammengelegt werden sollen.

"Wenn man diese kleinen Wahllokale zusammenlegt, bildet man sich ein, das würde uns eine Erleichterung bringen. Aber wenn dann die Wahlbeteiligung zurückgehen sollte, schadet das der Demokratie."

Schneider befürchtet, dass ältere Leute zukünftig nicht mehr zu Wahl gehen. Wenn sie etwa keine Hilfe haben, um die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Oder wenn sie ohne Auto mit jemand anderem in den Nachbarort fahren müssen.

Einwohnerinnen wollen ihr Wahllokal behalten

Deswegen machen sich auch Einwohnerinnen von Kerschenbach Sorgen, die bei den vergangenen Wahlen immer zu Fuß zum Gemeindehaus gehen konnten: "In den Nachbarort zu fahren, ist ja auch nicht umweltfreundlich", sagt Monika Breuer aus Kerschenbach. Wahrscheinlich gingen dann viele nicht mehr wählen.

In Stadtkyll müsse man womöglich anstehen zum Wählen, während es hier im Gemeindehaus viel angenehmer sei, sagt Elisabeth Keller. Auch das fiele weg, würde das Wahllokal bei der nächsten Wahl nicht mehr öffnen.

"Dieses Gemeinsame beim Wählen im Gemeindehaus gehört auch einfach zu Kerschenbach. Man trifft sich dort und geht vielleicht anschließend spazieren."

Kreiswahlleiter richtet sich nach Gemeinden

Aber hier beruhigt Wahlleiter Kreutz: Zwar gebe es in der Bundeswahlordnung die Möglichkeit, Stimmbezirke von vornherein zusammenzulegen und davon werde auch bei der Wahl am Sonntag Gebrauch gemacht.

Beispielsweise in Orten mit um die 30 Einwohnern, die ohnehin kein eigenes Wahllokal hätten und daher zum Wählen in den Nachbarort fahren. Grundsätzlich liege die Entscheidungsgewalt hier auch beim Kreiswahlleiter und nicht bei den Kommunen.

Man habe sich aber mit den Verbandsgemeinden beraten und könne gut nachvollziehen, wenn die Gemeinden ihr eigenes Wahllokal behalten wollen.

"Wir haben volles Verständnis, wenn die Gemeinden zur Wahl nicht mit anderen Orten zusammengelegt werden wollen. Und wir werden nicht gegen den Willen der Dörfer entscheiden."