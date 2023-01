Klappstuhl gibt Polizei in der Vulkaneifel Rätsel auf

Die Gemeinden Uersfeld (Vulkaneifelkreis) und Reinsfeld (Kreis Trier-Saarburg) sind Modellkommunen für das Projekt "WohnPunkt Rheinland-Pfalz". Das teilte das rheinland-pfälzische Sozialministerium mit. Dabei gehe es darum, Wohn- und Pflege-Projekte in Dörfern aufzubauen. Ziel sei es, dass ältere und pflegebedürftige Menschen in ihren Dörfern bleiben können und dort versorgt werden. Dazu werden in den Modellkommunen spezielle Wohnangebote geschaffen, so das Ministerium. Das Projekt werde vom Land gefördert.