Die Müllgebühren des Abfallverbands Region Trier ART für das Jahr 2020 sind rechtmäßig. Das Verwaltungsgericht Trier hat zwei Klagen dagegen abgewiesen. Die beiden Kläger hatten gegen die Gebührenerhöhung geklagt. In einem Fall ging es um die seit diesem Jahr geringere Zahl an Leerungen, die im Grundpreis enthalten sind, in einem anderen Fall um die Größe der Mülltonnen. Das Gericht entschied, die Anreize, die der Abfallverband mit der neuen Gebührenordnung zum Vermeiden von Müll gebe, seien rechtens. Bei der Größe der Mülltonnen sei der durchschnittliche Bedarf zur Grundlage gemacht worden, auch das sei rechtmäßig, so das Verwaltungsgericht.