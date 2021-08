Die nach dem Hochwasser stark beschädigte Kläranlage in Kordel (Landkreis Trier-Saarburg) wird voraussichtlich mehrere Monate lang nur im Notbetrieb arbeiten können. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Trier-Land sind in der Kläranlage die Pumpenanlagen und die elektrische Schaltanlage defekt. Demnach kann in der Kläranlage in Kordel nur eine mechanische Klärung stattfinden. Das heißt: Nur grobe Inhaltsstoffe werden aus dem Wasser rausgefiltert. Eine biologische Klärung, bei der Bakterien das Abwasser reinigen, ist nach Angaben der Verbandsgemeinde Trier-Land derzeit nicht möglich. Von dem in die Kyll abgeleiteten Abwasser gehe keine Gefahr einer Verseuchung aus, so die Verbandsgemeinde. Trotzdem wird vom Baden in Kyll, Sauer und Mosel dringend abgeraten, da die Flüsse durch das Hochwasser mit Unrat, Heizöl und anderen Stoffen belastet seien. Die Verbandsgemeinde Trier-Land schätzt den Schaden der Kläranlage in Kordel und der Kläranlagen an der Sauer auf insgesamt 1,5 Millionen Euro.